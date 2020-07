Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco risponde alle critiche: «So quello che dico: i nuovi contagi non dipendono dai migranti» (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)Se per alcuni esponenti dell’opposizione la colpa dei nuovi contagi da Coronavirus è da attribuire, in parte, anche agli sbarchi che hanno ripreso nelle scorse settimane, gli esperti sembrano pensarla diversamente. Lo aveva già detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, lo ha ribadito l’epidemiologo Pierluigi Lopalco già ieri, 25 luglio, in un post su Facebook. Ma oggi torna sulla questione per rispondere a chi – come il capogruppo regionale Fdi, Ignazio Zullo – l’ha accusato di aver abbandonato la scienza per darsi alla politica, in riferimento alla sua candidatura alle regionali. «Non mi piace la polemica. Ma mi sento in obbligo di ... Leggi su open.online

