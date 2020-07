Coronavirus Lazio oggi: il bollettino del 26 luglio e il negozio di ottica chiuso a Roma (Di domenica 26 luglio 2020) I dati del bolletti sulla situazione dell’emergenza Coronavirus oggi nel Lazio: nelle ultime 24 ore ci sono stati 19 nuovi casi e due decessi. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall’India. “Abbiamo superato quota 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti e presto faremo un’ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio. La priorità è quella di difendere Roma e il Lazio”, dice l’assessore alla Salute Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 2 dei dieci nuovi casi nelle ultime 24h due riguardano persone di nazionalità del Bangladesh testati al drive-in, tre casi riguardano il cluster familiare che ha portato alla sospensione di una attività ... Leggi su nextquotidiano

