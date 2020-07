Coronavirus, Johns Hopkins University: oltre 16 milioni di casi nel mondo (Di domenica 26 luglio 2020) Il bilancio dei casi di Coronavirus a livello globale ha superato la soglia dei 16 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università americana, i ... Leggi su tgcom24.mediaset

carlo_centemeri : Coronavirus, oltre 16 milioni di casi nel mondo Sono 16.048.100 i casi registrati nel mondo di Coronavirus secondo… - carlo_centemeri : Covid, superati i 640mila morti nel mondo Sono più di 640mila le persone che nel mondo hanno perso la vita per comp… - StreetNews24 : Sono più di 640mila le persone che nel mondo hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus. Lo rende no… - carlo_centemeri : Coronavirus, in Usa 73800 nuovi casi Sono 1.150 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita negli Stati… - GabrieleCostan5 : Sono oltre 15,6 milioni i contagi nel mondo di Coronavirus, mentre le vittime sono salite a 638 mila secondo l’ulti… -