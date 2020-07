Coronavirus Italia: il bollettino del 26 luglio. Multe a chi prende la metro senza mascherina (Di domenica 26 luglio 2020) La diffusione del Covid-19 in Italia resta stabile, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati cambiamenti drastici, a destare preoccupazione resta la situazione a livello mondiale che ha raggiunto quota 16milioni di casi, con l’OMS che segna 1milione di nuovi casi al giorno. Per quanto riguarda le misure preventive nel Bel Paese, si fanno più strette quelle vigenti nella Regione Campania, dove la mancanza all’obbligo di indossare mascherine ha mietuto le prime Multe. Un modello, quello impostato dal governatore Vincenzo De Luca, che è stato ripreso anche sulle montagne piemontesi. A Milano invece scattano le Multe per chi si trova in metro senza mascherina. Il bollettino del 26 luglio Nella giornata di domenica ... Leggi su thesocialpost

