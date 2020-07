Coronavirus Italia, bollettino del 26 luglio: 246.118 casi totali, 5 morti in 24 ore (Di domenica 26 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 246.118. Le vittime, in totale, sono 35.107, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 255 casi (ieri +275), di cui 74 in Lombardia e 61 in Emilia-Romagna. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Tra le note si segnala che la Regione Abruzzo "ha eliminato un caso positivo erroneamente comunicato in precedenza" e che la Regione Basilicata conferma i dati del 25 luglio, mentre "il 27 luglio sarà comunicato il totale dei tamponi effettuati il 26 e 27 luglio" (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO ... Leggi su tg24.sky

Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 274 nuovi contagi e 5 morti - fattoquotidiano : Coronavirus, in Italia sarà seconda ondata di contagi come in Spagna? “Tutto è possibile, virus imprevedibili. Chi… - MarzioMalizia : RT @guidogentili1: .#Italia del non-lavoro, su 100€ spesi 98 in sussidi e solo 2 in politiche attive. Inchiesta @sole24ore con @maudelconte… - MaurizioTorchi2 : RT @Libero_official: 'Perché ha negato ai giuristi di vedere i verbali in base ai quali ha chiuso l'Italia?': Paolo Becchi contro Giuseppe… -