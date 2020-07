Coronavirus – Italia, aumentano ricoveri e positivi: il BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di domenica 26 luglio 2020) Stando ai dati raccolti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 126 guariti e 255 nuovi casi su 40.526 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,62% dei test processati. Le Regioni più colpite sono sempre Lombardia (74), Emilia Romagna (61) e Veneto (19), che da sole hanno il 60% dei nuovi casi di tutt’Italia. Aumentati anche i ricoveri negli ospedali: rispetto a ieri ci sono 3 persone in più in terapia intensiva e 4 negli altri reparti. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 246.118 casi totali 35.107 morti 198.446 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.565, così suddivisi: 735 ricoverati in ospedale (5,9%) 44 ricoverati in terapia ... Leggi su sportfair

