Coronavirus: India, oltre 32.000 morti (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA, 26 LUG - Il numero di morti provocati dal Coronavirus in India ha superato quota 32.000: è quanto emerge dal conteggio della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università americana ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

