Coronavirus, incremento di casi tra litorale e Castelli: 7 persone positive (Di domenica 26 luglio 2020) Si registrano 7 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore a sud di Roma. In modo particolare la zona interessata è quella che va dai Castelli al litorale compreso tra Pomezia e Nettuno. La provenienza di questi 7 casi è varia, per esempio ad Anzio un uomo ha scoperto di essere positivo al Covid a seguito degli accertamenti per l’incidente stradale di cui era stato vittima. Analoghe circostanze si sono registrate anche al pronto soccorso di Frascati e all’ospedale dei Castelli di Ariccia. All’interno della casistica presente anche un uomo di origini indiane di rientro dal suo paese, per il quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale. Leggi anche: Nettuno, 3 nuovi casi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

