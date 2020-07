Coronavirus, “in Spagna oltre 44mila morti per Covid”. Regno Unito: il tour operator Tui sospende i voli (Di domenica 26 luglio 2020) 44.868. Sono questi i morti che la pandemia ha provocato in Spagna dal 13 febbraio. Una cifra molto lontana dai numeri ufficiali che finora parlano di 28.424 decessi. A contarli è El Pais, che somma tutti i dati delle 17 comunità autonome – aggiungendo anche i morti per sospetto Covid – e assegna così alla Spagna il triste primato di essere il secondo paese per numero di vittime in Europa dopo il Regno Unito (45.952). I dati che ricava il quotidiano sono simili a quelli riflessi emersi dagli studi condotti dal Carlos III Health Institute (44.418), dall’Istituto nazionale di statistica (44.395) e dall’Associazione delle pompe funebri (43.985). Nelle comunità di Madrid, Catalogna, Castiglia-La Mancha e Castilla y León si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

