Coronavirus, in Lombardia 74 nuovi casi e terzo giorno consecutivo senza vittime (Di domenica 26 luglio 2020) commenta In Lombardia ci sono 74 nuovi casi di Coronavirus, di cui 11 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologici, a fronte di 8.057 tamponi eseguiti. Si segnalano 13 contagi a Milano, di ... Leggi su tgcom24.mediaset

RegLombardia : #LNews Nessun decesso per il 2° giorno consecutivo e nessun nuovo contagio a Cremona, Pavia e Sondrio. Report co… - eziomauro : Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 25 luglio: zero morti per il secondo giorno consecutivo - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, a Brescia 16 nuovi contagi: positivi raddoppiati in 24 ore. DIRETTA - Libero_official : #Coronavirus, scendono i contagi e sono stabili le vittime: solo 5. Terzo giorno senza vittime in Lombardia… - ManuPalo67 : #Fase3 #RecoveryFund ?? #Coronavirus, 255 nuovi contagi: 20 in meno di ieri. Ancora 5 vittime. Terzo giorno senz… -