Coronavirus in Italia, ultime notizie. In Lombardia secondo giorno consecutivo senza morti. Caso camici, Salvini difende Fontana (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 245.864 persone, provocando 35.102 morti. Gli attualmente positivi sono 12.442. Dopo il picco raggiunto tra marzo e aprile, la diffusione della pandemia in Italia si è attenuata, mentre sono in aumento i casi in molte altre parti del mondo, in particolare nel sud degli Stati Uniti e in Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 26 luglio ... Leggi su tpi

Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI A #LAMPEDUSA: 'ULTIMI FOCOLAI GRAZIE A QUESTA GENTE' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 274 nuovi contagi e 5 morti - FrancoCoradazzi : @GiuseppeConteIT cosa state facendo per bloccare l'immigrazione da Tunisi e dalla Libia? Vogliamo di nuovo riempire… - nikizag7 : RT @TgrVeneto: #Covid19 #Coronavirus #Fase3 #Veneto Fondi per compensare le mancate entrate causate dalla pandemia. Per quanto riguarda il… -