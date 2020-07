Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 26 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 26 luglio Ancora nelle giornata del 26 l’Oms lancia l’allarme per l’aumento dei contagi in Europa. In Italia la situazione resta nei parametri di sicurezza. La preoccupazione principale resta quella legata ai contagi importati, mentre le amministrazioni locali continuano a muoversi per limitare le occasioni di contagio disponendo l’obbligo di mascherina anche ... Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 274 nuovi contagi e 5 morti - Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Italia sarà seconda ondata di contagi come in Spagna? “Tutto è possibile, virus imprevedibili. Chi… - VivMilano : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus Italia, 255 nuovi contagi e 5 morti nelle ultime 24 ore - lacappon : RT @EleonoraCamilli: L’unica correlazione rilevata tra immigrazione e coronavirus è con mancato accesso a cure. Riguarda i cosiddetti “invi… -