Coronavirus in Italia: gli esperti fanno chiarezza sull’altalena di casi giornalieri e spiegano perché “non c’è motivo di allarme” (Di domenica 26 luglio 2020) “Preoccupato per le oscillazioni dei casi giornalieri? Direi proprio di no. Anche perché il calcolo giorno per giorno non ha tanto senso, e risente del numero di tamponi fatti, che il sabato e la domenica sono meno. Dobbiamo considerare una media settimanale ponderata, e se lo facciamo vediamo che la curva è in costante decremento“: Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, rassicura sulla situazione Coronavirus in Italia, e all’Adnkronos Salute spiega: “Occorre meno ansia e più attenzione“. “Stiamo dando ogni giorno il numero di nuovi contagiati, ovvero soggetti positivi a Covid, ma non sappiamo se sono sintomatici, oppure debolmente o fortemente positivi. E’ importante invece che le terapie ... Leggi su meteoweb.eu

Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 274 nuovi contagi e 5 morti - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI A #LAMPEDUSA: 'ULTIMI FOCOLAI GRAZIE A QUESTA GENTE' - FlorisFloris9 : RT @MassimoMainard1: #COVID?19 Perché l'America di Trump non può essere come l'Italia? Quello che era considerato il malato d'Europa, ora… - Zaccarini_Vince : RT @GiulioTerzi: La promozione del Made in Italy dopo il coronavirus -