Coronavirus in Italia: 255 nuovi casi e 5 morti (Di domenica 26 luglio 2020) Il bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia conferma il trend degli ultimi giorni, nonostante i tamponi ridotti come al solito durante il weekend: 255 nuovi casi rispetto a ieri e 5 decessi.In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: - 275 nuovi casi (ieri erano 275) - 246.118 casi totali - 5 morti (come ieri) - 35.107 morti in totale - 126 nuovi guariti (ieri erano 128) - 198.446 guariti in totale - 12.565 attualmente positivi (in aumento rispetto a ieri, +123) - 40.526 tamponi effettuati (6.560.572 in totale)Questa è la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni ... Leggi su blogo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 274 nuovi contagi e 5 morti - Agenzia_Italia : I cani antibomba sembrano in grado di rilevare il #coronavirus. - fattoquotidiano : Coronavirus, in Italia sarà seconda ondata di contagi come in Spagna? “Tutto è possibile, virus imprevedibili. Chi… - robynol781012 : RT @BarbaraRaval: Il presidente bielorusso, #Lukashenko, denuncia un tentativo di corruzione con 940 milioni di dollari in cambio dell'inst… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Il Governo Conte, Movimento 5 Stelle-Pd, responsabili di diffondere il Covid-19 in tutto il Paese, ogni giorno sbarcan… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, bollettino 26 luglio: 246.118 casi in Italia, di cui 198.446 guariti e 35.107 morti Fanpage.it Migranti, due barche in avaria con 140 persone a bordo in acque maltesi: “Si stanno buttando in mare, ma La Valletta non risponde agli Sos”

Il primo appello, rivolto al Paese ma anche all’Italia, arriva a notte fonda su Twitter: “Sos urgente!!! 95 persone sono a rischio di annegare nella zona Sar di Malta! Hanno chiamato #AlarmPhone quand ...

Perché Tokyo diventerà il regno degli anziani

Nel 2060 in Giappone ci saranno tanti anziani quante persone in età da lavoro. È una sfida senza precedenti: come adeguare un’intera società alle esigenze di un esercito di persone con problemi di sal ...

Il primo appello, rivolto al Paese ma anche all’Italia, arriva a notte fonda su Twitter: “Sos urgente!!! 95 persone sono a rischio di annegare nella zona Sar di Malta! Hanno chiamato #AlarmPhone quand ...Nel 2060 in Giappone ci saranno tanti anziani quante persone in età da lavoro. È una sfida senza precedenti: come adeguare un’intera società alle esigenze di un esercito di persone con problemi di sal ...