Coronavirus, in Cina 46 nuovi casi: picco nell'ultimo mese (Di domenica 26 luglio 2020) La Cina ha riferito di 46 nuovi casi Covid-19, il conteggio giornaliero più alto in più di un mese, mentre sono stati presi provvedimenti per arginare i recenti focolai che hanno infettato più di 160 ... Leggi su tgcom24.mediaset

CarlottaMiller_ : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Cina 46 nuovi casi: picco nell'ultimo mese #cina - LaPresse_news : Coronavirus, in Cina 46 nuovi casi: record nell'ultimo mese - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Cina 46 nuovi casi: picco nell'ultimo mese #cina - PalazzoAntonio : Sconvolto dal fatto che nessuno ponga la Cina di fronte alle sue responsabiltà non per il virus ma per aver nascost… - generacomplotti : RT @annanamia: Gilet arancioni in piazza: 'Il coronavirus è un bluff. Complotto mondiale. E Salvini e Meloni hanno fatto schifo' https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cina Coronavirus, Lancet: "Il resto del mondo può imparare molto dalla Cina" Sky Tg24 Business news: Zambia-Cina, presidente Lungu chiede riduzione del debito a Xi Jinping

"a beneficio reciproco" della popolazione dello Zambia e della Cina. Per quanto riguarda la pandemia di Covid-19, inoltre entrambi hanno chiesto "sforzi concertati a livello globale" e si sono ...

Business news: Cina, capacità energia solare installata aumentata dello 0,9 per cento nei primi sei mesi

Wang ha inoltre spiegato che la Cina ha prodotto 59 gigawatt di pannelli solari nella ... Il funzionario ha spiegato che, tuttavia, l'epidemia di coronavirus ha avuto un impatto anche sui costi delle ...

"a beneficio reciproco" della popolazione dello Zambia e della Cina. Per quanto riguarda la pandemia di Covid-19, inoltre entrambi hanno chiesto "sforzi concertati a livello globale" e si sono ...Wang ha inoltre spiegato che la Cina ha prodotto 59 gigawatt di pannelli solari nella ... Il funzionario ha spiegato che, tuttavia, l'epidemia di coronavirus ha avuto un impatto anche sui costi delle ...