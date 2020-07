Coronavirus, il virologo Guido Silvestri: “E’ importante ricordare che qualche centinaio di nuovi casi al giorno era esattamente l’obiettivo che si voleva raggiungere col lockdown” (Di domenica 26 luglio 2020) Il virologo Guido Silvestri, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, ha dedicato una nuova “Pillola di ottimismo” alla situazione Coronavirus, in Italia e nel Mondo, soffermandosi anche sul tema dell’immunità crociata, degli anticorpi monoclonali e del plasma convalescente. Il virologo ha firmato l’intervento domenicale sulla pagina Facebook “Pillole di ottimismo” che cura con il contributo di un vasto team di esperti. Di seguito il post integrale. “PILLOLONE DOMENICALEdi Guido Silvestri, domenica 26 luglio 2020 1. SOLIDARIETA’ A SARA GANDINI Inizio questo “pillolone” manifestando solidarietà alla nostra ... Leggi su meteoweb.eu

Riguardo al coronavirus, una virologa ha dichiarato che il vaccino potrebbe non bastare. Essendo ignorante in proposito, penso: intanto si trovi il vaccino e poi verificheremo se basta o se non basta.Coronavirus, Crisanti: “La nuova ondata potrebbe arrivare già fine agosto” "Forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più brav ...