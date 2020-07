Coronavirus, il governo spagnolo rassicura: “I viaggi in Catalogna sono sicuri” (Di domenica 26 luglio 2020) “I viaggi in Catalogna sono sicuri“: lo ha affermato, a nome del governo spagnolo, il vice presidente Pere Aragones, in riferimento alle misure adottate da altri Paesi europei di fronte al nuovo picco di casi di Coronavirus in Spagna, in particolare in Catalogna. La Francia ha invitato i suoi cittadini a non recarsi nella regione catalana, mentre il Regno Unito ha chiesto di evitare viaggi non essenziali nella penisola iberica, imponendo una quarantena di 14 giorni per chiunque rientri dalla Spagna. “Il Coronavirus sta colpendo tutti i Paesi, ed inevitabilmente anche la Catalogna“, ha detto Aragones assicurando che vengono seguite tutte “le misure di sicurezza ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo CORONAVIRUS: il GOVERNO CONTE ha DECISO, ecco fino a QUANDO sarà STATO di EMERGENZA in ITALIA iLMeteo.it Filippine: oltre 2.100 casi di Covid-19 in 24 ore, bilancio totale supera gli 80mila casi

Manila, 26 lug 13:13 - (Agenzia Nova) - Nelle Filippine sono stati confermati 2.110 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un bilancio che porta il paese a superare la soglia degli 80mila contagi da ...

Il governo torna alla carica sulla lotta al contante

Una guerra, quella al contante, dichiarata dal governo giallorosso fin dai suoi primi passi. Dallo scorso primo luglio il tetto all’uso del cash è sceso a 2mila euro. Una misura discussa che ha portat ...

