Coronavirus, il fisico Vespignani: “L’Italia sulla strada giusta, ora bisogna fare attenzione a Francia, Spagna e USA” (Di domenica 26 luglio 2020) “L’Italia è sulla strada giusta, ma deve continuare a vigilare. attenzione, invece, al contesto europeo, in particolare Francia e Spagna. Gli Stati Uniti? Tra i 14 e i 30mila morti in più entro Ferragosto“: lo ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, Alessandro Vespignani, fisico informatico, tra i massimi esperti di epidemiologia computazionale. “In Italia – ha spiegato – i nuovi casi sono a livello endemico, sotto controllo. Il sistema sanitario adesso mi pare in grado di gestire il tracciamento tradizionale dei positivi, isolando gli eventuali focolai. Certo, bisogna restare assolutamente vigili e mantenere le precauzioni adottate. Non credo servano nuove ... Leggi su meteoweb.eu

