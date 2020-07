Coronavirus, il bollettino di oggi 26 luglio: 255 nuovi positivi e 5 morti (Di domenica 26 luglio 2020) Ieri i contagi erano stati 275. Per il erzo giorno consecutivo stesso numero di decessi. Finora effettuati 6.560.572 tamponi, +40.526 da ieri. La Lombardia non registra deceduti. Stretta anti-Covid, a Roma: test ad arrivi dei bus dai Paesi a rischio. A Milano controlli di massa... Leggi su repubblica

