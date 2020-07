Coronavirus, il bollettino di oggi 26 luglio: 123 nuovi positivi e 5 morti (Di domenica 26 luglio 2020) Ieri i nuovi contagi erano stati 275. Stabile il numero dei decessi. Stretta anti-Covid, a Roma test ad arrivi dei bus dai paesi a rischio. A Milano controlli di massa nella metro Leggi su repubblica

eziomauro : Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 25 luglio: zero morti per il secondo giorno consecutivo - LaStampa : Tornano ad aumentare i nuovi casi di Covid-19 in Italia. - TgrVeneto : #coronavirusitalia #26luglio Il bollettino emesso da Regione #Veneto e Azienda Zero. #ioseguotgr - PagineRomaniste : #Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 254 nuovi casi - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 luglio:255 nuovi positivi e 5 morti -