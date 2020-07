Coronavirus, il bollettino del 26 luglio – Nelle ultime 24 ore oltre 250 nuovi casi, 11 in Campania (Di domenica 26 luglio 2020) La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 246.118 (+254 rispetto a ieri) persone hanno contratto il virus. … L'articolo Coronavirus, il bollettino del 26 luglio – Nelle ultime 24 ore oltre 250 nuovi casi, 11 in Campania proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

