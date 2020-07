Coronavirus, il bollettino aggiornato al 26 Luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino dati relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia Dall’inizio dell’epidemia, in Italia 246.118 hanno contratto il Coronavirus (+255 rispetto a ieri). Di queste, secondo il bollettino dei dati aggiornato a domenica 26 Luglio 2020 e diramato come di consueto dal Ministero della Salute, 12.565 i pazienti positivi attualmente in carico al sistema sanitario nazionale. Aumentano ricoverati con sintomi (+4 rispetto a ieri e 735 in totale) e i degenti di terapia intensiva (44 in totale con un +3 rispetto alle passate ventiquattro ore. Da inizio emergenza, 198.446 persone hanno vinto la loro battaglia contro il Covid-19; questo numero si intende comprensivo dei 126 ... Leggi su zon

