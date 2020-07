Coronavirus: gli Usa raddoppiano i fondi per il vaccino sperimentale Moderna (Di domenica 26 luglio 2020) Gli Stati uniti hanno raddoppiato il loro investimento finanziario, portandolo a circa un miliardo di dollari totali, per sostenere lo sviluppo di un vaccino contro COVID-19. Si tratta del potenziale vaccino, riferisce l’agenzia di stampa France Presse, sviluppato dalla compagnia americana Moderna, che lunedì entrerà nell’ultima fase di test clinico. Il governo americano s’è impegnato a stanziare fino a 472 milioni di dollari in più, che sostanzialmente raddoppiano i 483 milioni di dollari già annunciati, ha riferito Moderna in un comunicato. Il raddoppio dello stanziamento è motivado col fatto che Moderna ha deciso di “condurre un test clinico di fase 3 molto più vasto” di quanto era stato ... Leggi su meteoweb.eu

