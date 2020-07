Coronavirus Germania, focolaio in Baviera: 170 braccianti positivi, 500 lavoratori in quarantena (Di domenica 26 luglio 2020) Le autorità sanitarie hanno scoperto un nuovo focolaio di Coronavirus in Baviera, regione tedesca dove venne individuato il primo cluster d’Europa – risalente al 24 gennaio – e dove a maggio un mattatoio divenne un importante bacino di infezioni. Almeno 170 braccianti sono stati trovati positivi al Covid-19 in una grande azienda agricola di Mamming, obbligando tutti i 500 operai che ci lavorano alla quarantena. “Per prevenire un contagio ulteriore e proteggere la popolazione, purtroppo dobbiamo prendere questa misura”, ha dichiarato un dirigente sanitario locale, Werner Bumeder alla Deutsche Welle, che ha aggiunto che tutti i lavoratori sono stati sottoposti al tampone e invitato alla calma la popolazione della cittadina bavarese, ... Leggi su ilfattoquotidiano

