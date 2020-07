Coronavirus, Galli: «Mi spiace per i no-vax, anzi no: vaccinate i bambini. Il virus non tornerà come prima» (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio) «Mi spiace per i no vax – anzi, non mi dispiace affatto, semmai mi spiace che si dia loro tanto ascolto – ma la vaccinazione di massa agevolerebbe la sanità nel discernere i casi di Covid-19 dagli altri». Ad affermarlo è il direttore della terza divisione di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, che in una intervista ad Avvenire ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus, soffermandosi anche sul tema della vaccinazione antinfluenzale. «La consiglio per gli ultra 65enni – ha proseguito Galli – ma la estenderei ai bambini e ad alcuni luoghi di lavoro. È ... Leggi su open.online

