Coronavirus | focolaio nel Mugello | centro estivo coinvolto

Coronavirus, focolaio nel Mugello in Toscana: son sette i nuovi casi ma ben 176 sono in quarantena. Situazione sotto controllo Il Coronavirus continua a diffondersi, ed un nuovo focolaio è nel Mugello, in Toscana. Sette i nuovi positivi, 176 in quarantena domiciliare. La situazione è però sotto controllo come afferma l'assessore regionale Stefania Saccardi. E' però positivo anche un animatore di un centro estivo per bambini e tra questi è stato già rilevato un contagiato, mentre per un altro si è in attesa dei risultati. La Saccardi, assessore alla salute, ha però spiegato come si tratti di casi riconducibili ad eventi privati e non, quindi, alla movida, pure messa ...

