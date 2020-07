Coronavirus, da Nord a Sud multe fino a mille euro per la mascherina (Di domenica 26 luglio 2020) Fioccano le multe dal Nord al Sud per i cittadini sorpresi senza mascherina. A Milano ieri sera tredici persone sono state sorprese in giro per la metropolitana senza la mascherina indosso, obbligatoria per viaggiare sui mezzi pubblici secondo quanto previsto dalla regolamentazione regionale per contenere la diffusione del Coronavirus. Le contravvenzioni consistono in 280 euro se saldate entro 5 giorni, altrimenti le persone fermate dovranno pagare la cifra intera di 400 euro prevista per la violazione. Anche se dal 15 luglio l’ordinanza della Regione Lombardia ha eliminato l’obbligatorietà della mascherina all’aperto, rimane la regola di indossarla negli posti al chiuso e comunque portarla sempre con sé anche per ... Leggi su quifinanza

Corriere : Corea del Nord, Kim mette una città in lockdown: «Il coronavirus portato da un traditore del Sud» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, primo 'caso sospetto' in Corea del Nord #coronavirus - Agenzia_Ansa : Primo caso sospetto di coronavirus in Corea del Nord. Kim Jong-un dichiara 'l'allerta massima'. Il leader ha presie… - Piergiulio58 : Il coronavirus è arrivato in Corea del Nord? Kim mette una città in lockdown - - MercPat : RT @BarbaraRaval: Trovato morto nella sua casa in Nord Carolina il professore che aveva definito il #coronavirus un sistema per tenere le p… -