Coronavirus, Crisanti: “Temo un’altra crisi alla fine di agosto” (Di domenica 26 luglio 2020) “Guardando i numeri viene da pensare che avremo problemi non a ottobre-novembre, ma già alla fine di agosto“. A dirlo è Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, riguardo all’incremento dei casi positivi in Italia e nelle nazioni vicine al Paese. I dati italiani non convincono il professore: “Abbiamo molti casi in meno degli … L'articolo Coronavirus, Crisanti: “Temo un’altra crisi alla fine di agosto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

