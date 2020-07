Coronavirus, Crisanti: «Temo un?altra crisi ad agosto. Da noi pochi casi? Dati strani» (Di domenica 26 luglio 2020) «Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il Coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto».Il... Leggi su ilmessaggero

«Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto». Il professor Andrea ...