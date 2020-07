Coronavirus, Crisanti: “Possibile nuova ondata a fine agosto” (Di domenica 26 luglio 2020) Altre possibili novità in vista per quanto riguarda il Coronavirus con dichiarazioni del professor Andrea Crisanti in una lunga intervista ai microfoni de “Il Messaggero” Il Coronavirus continua ad essere presente in Italia con i casi positivi che stanno aumentando nuovamente a poco a poco. Così sono arrivate nuove dichiarazioni dal professor Andrea Crisanti, ordinario … L'articolo Coronavirus, Crisanti: “Possibile nuova ondata a fine agosto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

