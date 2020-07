Coronavirus, Covid-19 arriva in Corea del Nord: c’è il primo caso ufficiale. Kim Jong-un dichiara “massima allerta” (Di domenica 26 luglio 2020) Finora aveva assicurato che la Corea del Nord fosse Covid-free, anche se sui media internazionali erano trapelate richieste di aiuti alla comunità internazionale e alla Cina per fare fronte al Covid. Ma ora la Corea del Nord ha ufficializzato il primo “caso sospetto”, riconducibile a un cittadino scappato tre anni fa in Corea del Sud e rientrato lo scorso 19 luglio, “dopo aver varcato illegalmente la linea di demarcazione” con la Corea del Sud attraverso la Zona demilitarizzata (Dmz). La città di confine di Kaesong è stata posta in lockdown venerdì pomeriggio e e Kim Jong-un ha dichiarato “l’allerta massima”. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson in un'intervista alla Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di #coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo… - mcnfioravanti : la #Cina ci invia un virus pandemico il #coronavirus il #GovernoDelContagio invia in CINA ordini commerciali… - EmMicucci : #Coronavirus Roma, donna positiva asintomatica partorisce al Policlinico Casilino. Trasferita al Covid centro Columbus Gemelli -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Covid Covid e la mappa del rischio: dalla Francia alla Romania l'assedio del virus all'Italia Il Messaggero Coronavirus, nel mondo oltre sedici milioni di casi

Il bilancio dei casi di coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università a ...

