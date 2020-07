Coronavirus, Corea del Nord: allerta nazionale dopo primo caso sospetto (Di domenica 26 luglio 2020) In Corea del Nord si è verificato il primo caso sospetto di Coronavirus. Kim Jong-un ha indetto una riunione d’urgenza e proclamato lo stato di allerta. Anche la Corea del Nord si è ritrovata costretta a dichiarare lo stato di allerta massima a causa del Coronavirus. Nel paese infatti si è verificato un primo caso … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

