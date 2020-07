Coronavirus, certi virologi fanno solo danni (Di domenica 26 luglio 2020) Riguardo al Coronavirus, una virologa ha dichiarato che il vaccino potrebbe non bastare. Essendo ignorante in proposito, penso: intanto si trovi il vaccino e poi verificheremo se basta o se non basta. Ma dire, sin da adesso «il vaccino potrebbe non bastare», è come regalare un mese di ferie al Coronavirus o, volendo, una bottiglia di champagne. Oltretutto, è un modo per demotivare gli studiosi che stanno lavorando intorno al vaccino. Come dire: «Che ti alzi a fare, tanto il vaccino potrebbe non bastare!». Certo che, a sentire tutti i virologi che in questi mesi si sono alternati sugli schermi televisivi italiani, il Coronavirus, i suoi amici o i suoi familiari, si saranno divertiti. Leggi su iltempo

Dalla fine del lockdown 65 casi di abuso di alcol: l’incremento rispetto all’estate scorsa è del 20%. Uno su sei è minorenne, ci sono anche quindicenni VIAREGGIO. Il sacchetto pieno di bottiglie da po ...

Sono tutti negativi i tamponi rino-faringei a cui sono stati sottoposti i 25 migranti di Lampedusa, che erano invece risultati positivi al coronavirus dopo il test sierologico. Ieri erano già arrivati ...

