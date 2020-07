Coronavirus, calano i nuovi casi con più di 11mila tamponi in meno. Stabili i morti: altri 5 – Il bollettino della Protezione Civile (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)Il bollettino del 26 luglio calano i nuovi contagi, ma sono stati eseguiti anche più di 10mila tamponi in meno. Stabili i nuovi morti e i guariti. Crescono invece gli attualmente positivi e ci sono tre ricoverati in più in terapia intensiva. Questa la situazione Coronavirus in Italia, se guardiamo gli ultimi dati della Protezione Civile. Il totale dei morti nel nostro Paese sale a 35.107, sono 5 le vittime registrate nelle scorse 24 ore. Anche ieri erano stati registrati 5 decessi, 10 due giorni fa. Sono stati registrati oggi, 26 luglio, altri 254 casi, il ... Leggi su open.online

