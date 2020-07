Coronavirus: Brasile, quarto giorno con oltre 50.000 casi (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA, 26 LUG - Il Brasile ha registrato ieri 51.147 nuovi casi di Coronavirus: si tratta del quarto giorno consecutivo che nel Paese i contagi superano quota 50.000 in sole 24 ore. Secondo i dati del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Gli Usa superano i 4 milioni di contagi Situazione critica in India e in Brasile, raddoppiano gli infe… - PAOLAGOSTINI : RT @tempoweb: Il presidente brasiliano #Bolsonaro: 'Sono negativo al #coronavirus'. E fa pubblicità al farmaco antimalarico #iltempoquotidi… - GiaPettinelli : Coronavirus: Brasile, quarto giorno con oltre 50.000 casi - Ultima Ora - ANSA - GDS_it : #Coronavirus, superati i 16 milioni di casi nel mondo -