Coronavirus | Berlusconi | “Chiederemo di non prolungare lo stato di emergenza”

ROMA – "Stiamo lavorando per presentare in Parlamento con gli altri partiti del centrodestra una risoluzione congiunta per chiedere al governo di non prorogare lo stato di emergenza". Lo annuncia il presidente Silvio Berlusconi nell'intervista di oggi al 'Corriere della Sera'. "Al momento- spiega- non ci sono fondate ragioni per farlo e proseguire per questa strada significherebbe pregiudicare i consumi interni e continuare a trasmettere all'estero l'immagine di un Paese 'in emergenza'. Tutto cio' comporterebbe gravi danni alla nostra economia".

