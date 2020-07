Coronavirus, altri 255 nuovi positivi oggi in Italia e 5 decessi (Di domenica 26 luglio 2020) Lieve calo dei nuovi casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti 255 contagi contro i 275 di ieri. I decessi, secondo i dati forniti dalla Protezione civile, sono ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri 5 morti e 255 nuovi casi Adnkronos Migranti positivi in Abruzzo, tuona D’Eramo (lega): governo irresponsabile, così rischio salute cittadini

“Solo un Governo di irresponsabili poteva mettere così a rischio la salute dei propri cittadini;accogliere migranti positivi al coronavirus e smistarli in ... spiega D’Eramo,”dell’arrivo di altri ...

Fontana: "Zero morti in Lombardia, stiamo dominando epidemia"

"In Lombardia per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi a causa del Covid-19, questo è il dato più importante nella battaglia al virus. Anche gli altri dati, afferenti contagi e ricove ...

