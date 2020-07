Coronavirus, a Salerno multe da 1000 euro per chi è senza mascherina (Di domenica 26 luglio 2020) Le aveva promesse, e ora son scattate le prime. Vincenzo De Luca ha firmato venerdì 24 luglio l’ordinanza che prevede multe salate per chi non rispetta le norme anti-contagio. A Salerno, le prime 3 contravvenzioni da 1000 euro sono arrivate. I trasgressori, secondo l’accusa, non portavano la mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi. Nuova ordinanza in Campania L’ordinanza emanata ieri dalla Regione Campania prevede anche il blocco dei mezzi pubblici, se a bordo viaggia un passeggero senza mascherina. La sanzione è identica: 1000 euro, oltre all’obbligo di scendere dal bus o dal treno. Inoltre, l’ordinanza reintroduce anche l’obbligo di quarantena per chi ... Leggi su thesocialpost

