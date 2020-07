Coronavirus a Roma, chiuso negozio di ottica: tre positivi, è un cluster familiare (Di domenica 26 luglio 2020) È stata sospesa a Roma l'attività di un negozio di ottica per un cluster familiare con tre persone positive . È in corso l'indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 2. Lo comunica in una nota l'... Leggi su leggo

RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 55 pazienti ricoverati, di questi 43 sono positivi - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, nel Lazio un morto e 19 casi: cinque d’importazione. DIRETTA - virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - rockett70 : Il Messaggero: Coronavirus Lazio, un morto e 19 nuovi casi: 8 a Roma, 5 d'importazione. - NicolaBattelli1 : RT @agenzia_nova: A rilevare questi dati è uno studio elaborato da @CIMEA_Naric (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Ac… -