Coronavirus, a Bari dipendenti di 4 bar senza mascherine: sanzioni (Di domenica 26 luglio 2020) I dipendenti di quattro bar nelle strade della 'movida' di Bari sono stati sanzionati dalla Polizia locale per inosservanza delle misure anti-Covid e, in particolare, per mancato uso delle mascherine. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

infoitinterno : Coronavirus in Puglia, oggi altri 8 contagi: due in provincia di Bari - LaGazzettaWeb : Coronavirus, a Bari dipendenti di 4 bar della movida senza mascherine: sanzioni - rep_bari : Coronavirus, in Puglia allarme per i 'nuovi pazienti zero': investigatori pronti a cercarli [di ANTONELLO CASSANO]… - angcap_ : RT @rep_bari: Lopalco: 'C'è troppa disattenzione. Il Coronavirus è ancora qui, la mascherina va usata' [di GABRIELLA DE MATTEIS ] [aggiorna… - Nyla_1234 : Coronavirus, in fuga dal centro di accoglienza di Brindisi: in 20 via dalla struttura per migranti in quarantena… -