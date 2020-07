Coronavirus 26 luglio: nessuna impennata di contagi ma nuovi focolai (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, i dati sulla curva epidemiologica nelle ultime 24 ore in Italia a cura del Ministero della Salute. Lombardia: terzo giorno senza decessi. Gli esperti continuano a guardare a cosa potrebbe accadere dopo l’estate, in particolare sull’ipotesi di una seconda ondata: c’è chi è più ottimista e chi meno. Anche oggi il virus continua ad espandersi nel resto del mondo, con il bilancio che a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore nel mondo sono stati registrati 284.083 casi di Coronavirus. Lo riferisce l’Oms. È il secondo giorno consecutivo che vengono rilevati oltre 284mila contagi (il dato del 24 luglio, ... Leggi su chenews

