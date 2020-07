Coronavirus, 16 milioni di casi nel mondo: primo contagio in Corea del Nord, 1000 morti negli Usa (Di domenica 26 luglio 2020) Il bilancio dei casi di Coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni : è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università... Leggi su feedpress.me

