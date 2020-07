Coronavirus, 16 milioni di casi nel mondo: primo contagio in Corea del Nord, 1000 morti negli Usa (Di domenica 26 luglio 2020) Il bilancio dei casi di Coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni : quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'universit ... Leggi su gazzettadelsud

Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di #coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo… - Adnkronos : Coronavirus, oltre 16 milioni di casi nel mondo - thomasschael : RT @RaiNews: Il bilancio dei casi di #coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni: è quanto emerge da… - BinaryOptionEU : Coronavirus, oltre 16 milioni di casi nel mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus milioni

Altri 76.600 casi negli Usa, superati i 4 milioni di contagi. Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 76.570 nuovi casi di coronavirus in un giorno, per un totale che ha superato i 4 milioni… Leggi ...che al momento è stato adottato dal comitato tecnico scientifico come base per individuare le aule idonee a ospitare gli studenti in epoca di distanziamento anti Covid-19. Ma ora si stanno ...