Corona virus: Italia, 12565 positivi a test (+123 in un giorno) con 35107 decessi (5) e 198446 guariti (126). Totale di 246118 casi (254) Dati della protezione civile (Di domenica 26 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 12565 positivi a test (+123 in un giorno) con 35107 decessi (5) e 198446 guariti (126). Totale di 246118 casi (254) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

nana_bubico : Prendo #Plaquenil da 9 anni! Tiene a bada il mio #Lupus è pare qualsiasi corona virus visto che sono 9 anni senz… - NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 12565 positivi a test (+123 in un giorno) con 35107 decessi (5) e 198446 guarit… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

L’ex attaccante di Juventus e Roma Mirko Vucinic ha rivelato di aver avuto anche lui il Coronavirus. Il montenegrino, che è stato un attaccante molto elegante e che è rimasto nel cuore dei suoi ex tif ...Nessun decesso da coronavirus per il terzo giorno consecutivo in Lombardia. Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia ...