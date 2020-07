Cormano, il bandito: "Ho problemi economici, sono in crisi" (Di domenica 26 luglio 2020) Cormano, Milano,, 26 luglio 2020 - " Ho problemi di soldi , sono in crisi economica". Già pochi istanti dopo l'arresto Renato P., 64 anni, incensurato, residente a Senago, ha cercato di giustificarsi ... Leggi su ilgiorno

AvvMennillo : Il rapinatore di Cormano tra coca e pistole costose. «Io, bandito per povertà» - Corriere : Il rapinatore di Cormano tra coca e pistole costose. «Io, bandito per povertà» - TerrinoniL : Cormano, sparatoria all’Eurospin: caccia al bandito che ha fatto perdere le tracce | Diretta - SlappyGold : Bandito straniero spara in un supermercato a Milano e ferisce una bimba di 5 anni e una guardia. Ordinarie storie… - infoitinterno : Cormano, sparatoria all’Eurospin: caccia al bandito che ha fatto perdere le tracce -