Controlli nella movida salernitana: 146 identificati e sanzioni a 7 esercizi commerciali (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continua, incessante, il lavoro degli operatori della Forze dell’Ordine, dalla Polizia Locale e dai Militari dell’Esercito Italiano, finalizzato al controllo delle zone interessate dal fenomeno della movida, per la prevenzione di ogni forma di illegalità, anche tenuto conto delle recentissime normative regionali in tema di misure per evitare la diffusione del contagio Covid-19, nonchè delle indicazioni emerse, nei giorni, scorsi, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’attività, che ha interessato, in particolare, il centro storico e il quartiere Torrione, ha portato a identificare complessivamente 146 persone e a sanzione 7 esercizi commerciali. In particolare, sono stati sanzionati, da parte di personale ... Leggi su anteprima24

C’è l’accordo tra Prefettura, Cri, Asufc e Arcidiocesi di Udine. I profughi saranno sottoposti ai controlli sanitari in ospedale UDINE. È operativa da sabato 25 luglio la convenzione siglata dalla Pre ...

ROMA. L’epidemia continua ad andare in altalena, scendendo ieri da sopra quota 300 a 252 nuovi contagi. Ma il Report versione «segretata» di Iss e Ministero della salute sulla settimana dal 13 al 19 l ...

