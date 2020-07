Conte: «Lukaku? Come un giocatore di football americano, può crescere ancora» – VIDEO (Di domenica 26 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato di Romelu Lukaku nella conferenza post partita di Genoa-Inter: queste le sue parole Antonio Conte ha parlato di Romelu Lukaku nella conferenza post partita di Genoa-Inter. Queste le parole sul belga, autore di una fantastica doppietta. «Romelu è un calciatore atipico perché nonostante sia 1,90 di altezza è anche veloce, può fare da riferimento ma anche dalla metà campo attacca lo spazio Come un giocatore di football americano. Ho insistito per averlo qui e può ancora crescere tanto nel tocco di palla e nella pulizia, nell’attaccare la porta con cattiveria. Ha solo 27 anni e se ha voglia di continuare a crescere, ... Leggi su calcionews24

