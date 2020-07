“Conte, da sconosciuto a protagonista in Ue”: il ritratto del Paìs. “Ha superato turbolenze che nessuno prima, l’autunno marcherà il futuro” (Di domenica 26 luglio 2020) Non ci sono solo i sondaggi a soffiare a favore. Non ci sono solo i commenti del premio Nobel Paul Krugman sul New York Times e del Times di Londra che ha intitolato un suo fondo “Quando non sei a Roma, fai comunque come i romani: mettiti la mascherina”, parafrasando un vecchio motto di Sant’Agostino. Ora anche El Paìs, il principale giornale progressista spagnolo, sembra promuovere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il titolo del ritratto del corrispondente dall’Italia Daniel Verdù lo definisce il “figlio dell’emergenza”, a sottolineare che nella crisi sanitaria ed economica per effetto del coronavirus il capo del governo italiano è emerso come leader. L’editoriale è in prima pagina di Ideas, inserto di approfondiemento del giornale madrileno: inizia ricordando quando ... Leggi su ilfattoquotidiano

