Conte: «Buon bottino di punti, ma il campionato lo vincerà qualcun altro…» – VIDEO (Di domenica 26 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter contro il Genoa: queste le sue parole sullo scudetto Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il secco 3-0 con cui l’Inter si è imposta al Ferraris contro il Genoa. Le sue parole: «Abbiamo fatto 76 punti fino ad adesso: è un Buon bottino. Ma sono sicuro che non basti per vincere. Il campionato sarà vinto da qualcun altro. Noi dobbiamo avere l’ambizione e la motivazione di arrivare più in alto possibile e di fare più punti possibile. A volte, al di là del numero e del piazzamento rimangono dei numeri. E anche se i numeri sono freddi comunque testimoniano se ... Leggi su calcionews24

borghi_claudio : Ricordiamo che per giuseppi i 500 miliardi 'a fondo perduto' erano 'un buon avvio' ?? - euronewsit : #RecoveryFund, secondo @emmabonino, che sta all'opposizione, il bicchiere è mezzo pieno: 'Oggi è un'Europa franco-t… - ignaziocorrao : Fare un pronostico sul risultato finale sarebbe come provare a vincere alla lotteria, troppe divisioni e punti di v… - junews24com : Conte: «Buon bottino di punti, ma il campionato lo vince qualcun altro…» – VIDEO - junews24com : Conte: «Buon bottino di punti, ma il campionato lo vince qualcun altro...» - VIDEO - -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Buon Conte: "Buon bottino di punti, ma il campionato lo vincerà qualcun altro..." Corriere dello Sport.it Conte: «Buon bottino di punti, ma il campionato lo vincerà qualcun altro…» – VIDEO

queste le sue parole sullo scudetto Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il secco 3-0 con cui l’Inter si è imposta al Ferraris contro il Genoa. Le sue parole: «Abbiamo fatto 76 punti ...

Messi all'Inter? Il commento di Conte sulla suggestione dell'estate

Antonio Conte si gode un’Inter nuovamente seconda in classifica dopo il 3-0 di Marassi sul Genoa, ma dice la sua anche sulla grande suggestione di mercato degli ultimi giorni: quella che parla di un p ...

queste le sue parole sullo scudetto Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il secco 3-0 con cui l’Inter si è imposta al Ferraris contro il Genoa. Le sue parole: «Abbiamo fatto 76 punti ...Antonio Conte si gode un’Inter nuovamente seconda in classifica dopo il 3-0 di Marassi sul Genoa, ma dice la sua anche sulla grande suggestione di mercato degli ultimi giorni: quella che parla di un p ...