Concessioni autostradali | squilibri a favore dei privati L’Autorità dei Trasporti avverte | troppe asimmetrie nei rapporti con lo Stato

Come nelle migliori storie d'amore anche in tema di Concessioni, in particolare quelle autostradali, c'è un evidente squilibrio di "sentimenti" tra concedente e concessionario. La bilancia pende in maniera fin troppo evidente a favore del secondo. Lo certifica, nero su bianco, il settimo rapporto annuale al Parlamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art). Firmato dal presidente dell'Authority, Andrea Camanzi, e il presidente della Camera, Roberto Fico. "Quando la legge ha rimosso la distinzione tra Concessioni autostradali nuove e in essere, è emerso il nodo irrisolto dell'asimmetria di rapporti tra concedente e concessionario", ha affermato il numero uno

